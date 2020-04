Matovičov volič premiérovi: NEBUĎ HYSTERICKÝ!

V posledných dňoch mám pocit, že sa mi sníva aj počas dňa. Je to pekne odpudivý sen a korony sa týka len okrajovo. Straší ma iná vec: psychický kolaps premiéra, ktorý je vo funkcii dva týždne. A ktorého som navyše volil.

Mám pre neho pár rád. Celkom zadarmo. Pre účely tohto článku budem Igorovi tykať, hoci sa osobne nepoznáme.

Najdôležitejšia rada hneď na úvod. Igor, nebuď hysterický! Prestaň sa správať ako dobrý kráľ všetkých Slovákov. Vyzeráš pritom ako maturantka, ktorej sa pred stužkovou roztrhali šaty. Si náš sluha, ktorý vyfasoval krajinu v poriadnom prúšvihu. Všetci to vidíme.

Prestaň si vymýšľať o tom, ako sa o všetkých postaráte. Ľudia nie sú hlúpi. Každý chápe, že je zle a že sa bude treba uskromniť. To čo je za poznámky, že zariadite, aby nikto nebol chudobný? Že každý dostane to, čo mal v normálnych časoch? Alebo keď nie všetko, tak aspoň 80%? Tieto rozprávky šíriš hlavne ty a minister Krajniak.

Za koho nás máte? Už naše staré mamy hovorili: „Bez práce nie sú koláče“ alebo „Kto nepracuje, nech neje“. Slovensko momentálne nepracuje. Takže budeme chudobnejší. Všetci tomu rozumejú, všetci voliči sú dospelí. Rozprávky si nechaj na doma. Mohol si napríklad povedať prezidentke, aby nepodpisovala tú Ficovu blbosť o 13. dôchodkoch. V parlamente mohla byť v pohode pochovaná. Ale Ty nie. Takto máš v dnešnej mizérii na starosti pohľadať ďalších 400 miliónov.

Daj si studenú sprchu. Poriadne sa vyspi. Upokoj sa a prestaň sa hrať na spasiteľa. Nechaj pracovať odborníkov. Nevymýšľaj si hovadiny typu blackout. Ktorí odborníci stoja za tebou, kto z epidemiológov to navrhol? Doteraz som žiadne mená nepočul. Dokonca ani ten šašo Smatana, čo musel mať z matematiky na maturite v najlepšom prípade dostatočnú, to netvrdí. Viem len to, že Igor Matovič má nápad. Tu sa už ale nerozhoduješ o tom, či si kúpiš koženú alebo koženkovú sedačku... Si síce premiér, ale nie si jediný občan našej krajiny. Mimochodom - prečo o blackoute nespravíš internetovú anketu? Pred voľbami si tvrdil, že kľúčové rozhodnutia sa musia robiť s občanmi. Ak nemáš vedcov a odborníkov, tak sa spýtaj ľudí. Tento nápad som považoval za hlúposť, ale na Tvoju kontrolu sa môže hodiť. Tak dodrž slovo.

Ďalšia rada. Koľko času tráviš konzultáciami s profesorom Krčmérym? Mám taký pocit, že ten by Ťa najradšej vyplieskal dáždnikom ako Trnavčan Trnavčana. Nechaj vystupovať a vyjadrovať sa jeho, ministra zdravotníctva a ministra vnútra.

Ty zalez domov alebo na Úrad vlády a rieš, čo riešiť vieš. Prečo som Ťa volil? Pretože máš upratať štát. Nie vykrikovať, že nedovolíš niekomu v súčasnej situácii umrieť. Prečo ešte nesedí Kičura, prečo nie je vydaný zatykač na Kaliňáka, Počiatka, Trnku, Krajmera, Deda a vagón ostatných podobných? Svet sa nezastavil.

Ľudia umierajú každý deň. Budeme mať aj úmrtia na koronu. Národ to vie, ľudia sú opatrní a disciplinovaní. Tvojou úlohou je vybudovať tím, ktorý zabezpečí, aby lekári a sestry mali ochranné pomôcky. Aby bolo dostatok testov. To stačí.

A mimochodom: spýtal sa niekedy niekto našich seniorov, ako vidia situáciu oni? Myslíš, že chcú, aby ich deti a vnuci žili v rozvrátenej krajine? Taká hrozí, ak sa presadia Tvoje nápady.

Takže na záver ešte raz. Igor, upokoj sa. Ako Tvoj volič mám na mále. Nechcem, aby som sa za svoju voľbu musel hanbiť. Prestaň hrať hysterku, pomodli sa a buď pokorný. Počúvaj múdrejších ako si Ty. Dodávaj nádej spoluobčanom. A všetko bude dobré.

PS: ak budeš predvádzať podobné extempore ako tento týždeň s blackoutom, tak dúfam, že klub poslancov OľaNO je natoľko plný nezávislých osobností, že Ťa spolu s ostatnými koaličnými stranami z postu premiéra odvolajú a nahradia niekým, kto sa nepokaká pri prvej prekážke.