Koronavírus prináša koniec progresivizmu

Od narodenia som optimista. Mám rád, keď sa v ponurej nálade objaví svetielko nádeje. Dôvod, prečo je možné tešiť sa na budúcnosť. V súčasnom korona ošiali mám potrebu podobné myšlienky zdieľať.

Existujú podľa mňa minimálne dva dôvody, prečo vyzerá zajtrajšok nádejne. Prvým bude spoločenská eufória po opadnutí súčasných opatrení. Môže viesť k ekonomickému V-éčku ale trebárs aj k zvýšeniu pôrodnosti. Čo takto baby boom o 9-12 mesiacov? Pravdaže, nebude to niečo podobné ako po 2. svetovej vojne alebo po ruskej okupácii (sám som Husákove dieťa). Ale štatistiky tento jav zaznamenajú. Už sa teším na „korona deti“ rokov 2020-2021.

Druhý dôvod už začína byť viditeľný. V priamom prenose prebieha pohreb progresivizmu. Aby bolo jasné: za progresivizmus považujem snahu vytvoriť ideálnu spoločnosť podľa predstáv akademickej obce Západného sveta. Vlajkovými loďami tohto smeru sú multikulturalizmus, eneviromentalizmus a genderizmus.

Sú to nepochybne legitímne politické myšlienky, to uznávam. Ich forsírovanie na Západe je ale spôsobené absenciou skutočných problémov. Spoločnosť sa k nim dostala z nudy. Neviem komu sa pripisuje výrok „Dlhý mier má na spoločnosť horší vplyv ako krátka vojna“... Ale po sledovaní správ v posledných rokoch mám tendenciu s ním súhlasiť. Všadeprítomné rozširovanie byrokracie, úpadok iniciatívy a zvedavosti, ochranárske opatrenia smerujúce k obmedzovaniu slobody jednotlivcov plus vyvolávanie pocitov viny za všetko zlé, čo sa na planéte deje dnes, dialo v minulosti alebo ešte len bude diať v budúcnosti... Fascinujúce divadlo. Spôsobené dlhodobým pohodlím a stratou viery. Vo vyprázdnených dušiach Západniarov ranného 21. storočia si vlajkové lode progresivizmu ľahko našli bezpečný prístav.

Lenže pozor. Multikulti, enviro a genderu sa môže dariť len vtedy, keď chýbajú reálne problémy. A tie prišli s koronou. Sme naozaj vo vojne a tá čistí hlavy. Ako konzervatívec považujem za veľké šťastie, že na preliečenie spoločnosti nebude treba krviprelievanie vo vojnách minulosti. Koronavírus núti ľudí obrátiť sa do vlastnej duše a spýtať sa, čo je v živote naozaj dôležité. Rodina, viera, komunita. To sú naozajstné konzervatívne hodnoty a k tým sa dnes vraciame.

Pevne dúfam, že vírus onedlho spoločnými silami porazíme. Či už vďaka dočasnej izolácii alebo úspechu farmaceutického výskumu. Podobne ako to zvláda Čína či Južná Kórea.

Keď sa tak stane, návrat k progresivistickým ideám už bude nemožný. Ja samozrejme nepochybujem, že ľavicové médiá v ČR, na Slovensku aj Západnom svete to budú skúšať. O pár týždňov, najneskôr mesiacov na nás bude opäť vyskakovať Greta, EÚ, regulácie, uhlíkové stopy, kvóty, pohlavia a zvláštne manželstvá. Lenže spoločnosť už bude nenávratne zmenená. Čitatelia si zaťukajú na čelo o novinári to rýchlo pochopia.

Osobne očakávam obrodu najmä v Taliansku. Tam sa progresivizmus nevráti minimálne 2 generácie. Je čas venovať sa reálnej obnove spoločnosti. Ak koronavírus prinúti aspoň časť ľudí k zodpovednosti, odvahe a iniciatíve, tak ho budeme môcť brať – s odstupom času – ako užitočnú facku, ktorá v poslednej chvíli zachránila hodnoty Západu.